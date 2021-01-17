قبلي: تدخل الوحدات الامنية لمنع تصاعد اعمال الشغب بقبلي المدينة وسوق الاحد

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تدخلت الوحدات الامنية مساء اليوم الاحد بالمدخل الغربي لمدينة قبلي ووسط مدينة سوق الاحد لتفريق مجموعات من الشباب الذين عمدوا الى اغلاق الطريق الرئيسية عبر اشعال العجلات المطاطية وحاويات الفضلات.واوضح مصدر امني مسؤول في اتصال ب/وات/ ان الوحدات الامنية تدخلت مساء اليوم عبر استعمال الغاز المسيل للدموع بطريق توزر بمدينة قبلي لتفريق مجموعة من الشباب عمدت الى اشعال حاويات الفضلات ووضع الحجارة لتعطيل حركة المرور بالطريق العام مشيرا الى عودة حركة المرور بهذه الطريق بعد قيام الوحدات الامنية واعوان النظافة التابعين لبلدية قبلي بازالة الحاويات والحجارة ويتواصل الى حد الان تدخل الوحدات الامنية لمنع هؤلاء الشباب من القيام باي اعمال شغب تمس من الممتلكات العامة والخاصة ومن ناحيته اكد معتمد سوق الاحد محمد رضا صويد في اتصال ب/وات/ ان الوحدات الامنية قامت بالتدخل مساء اليوم لتفريق مجموعة من الشباب بعد اشعال العجلات المطاطية بالطريق الرئيسية وسط المدينة مشيرا بدوره الى تواصل تمركز الوحدات الامنية لمنع المس من الممتلكات العامة والخاصة .