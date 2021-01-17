نابل: إيقاف 23 شابا خلال اعمال شغب جدت ليلة امس بعدد من المعتمديات

وات - شهد عدد من معتمديات ولاية نابل (نابل وسليمان والحمامات وقرمبالية) ليلة امس احداث شغب اسفرت عن إيقاف 23 شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 سنة في اقليم الامن الوطني بنابل وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي نوفل ساسي لـــ(وات).
واشار ساسي الى ان الوحدات الامنية بكامل مرجع الاقليم تمكنت من السيطرة على هذه الاحداث ومن ايقاف عدد من المشاركين مبرزا ان هذه التحركات " تزامنت في التوقيت وجدّت بهدف السرقة والتخريب واحداث الفوضى"، وفق تصريحه.
واوضح ان قوات الامن تعرضت الى رمي بالحجارة والمقذوفات لم تسفر عن اصابات في صفوف الاعوان وإلى محاولات لتعطيل تدخّلها بإشعال العجلات المطاطية واغلاق الطريق ، مؤكّدا أن الايقافات تمت بعد استشارة النيابة العمومية بنابل وبقرنبالية.
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واشار ساسي الى ان الوحدات الامنية بكامل مرجع الاقليم تمكنت من السيطرة على هذه الاحداث ومن ايقاف عدد من المشاركين مبرزا ان هذه التحركات " تزامنت في التوقيت وجدّت بهدف السرقة والتخريب واحداث الفوضى"، وفق تصريحه.
واوضح ان قوات الامن تعرضت الى رمي بالحجارة والمقذوفات لم تسفر عن اصابات في صفوف الاعوان وإلى محاولات لتعطيل تدخّلها بإشعال العجلات المطاطية واغلاق الطريق ، مؤكّدا أن الايقافات تمت بعد استشارة النيابة العمومية بنابل وبقرنبالية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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