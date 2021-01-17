ايقاف خمسة اشخاص إثر اعمال الشغب بالكاف وتاجروين وعودة الهدوء بالمدينتين

وات -

ألقت قوات الأمن بالكاف الليلة الماضية القبض على خمسة اشخاص إثر اعمال شغب جدت بالكاف المدينة وتاجروين جنوب الولاية ، وفق ما أفاد به اليوم الأحد مصدر أمني مسؤول باقليم أمن الكاف لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته أن الهدوء عاد إلى المدينتين بعد عمليات كر وفر بين متظاهرين وقوات الأمن التي تمكنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من السيطرة على الوضع وحماية المنشآت الحيوية من التخريب أو النهب ، على حد تعبيره.كما قامت قوات الأمن كامل يوم أمس، وفق نفس المصدر، بحملات مراقبة للسيارات على الطرقات وحجزت عددا كبيرا من البطاقات الرمادية ورخص السياقة مع تحرير مخالفات ضد أصحابها لعدم احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل ، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لعدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة.