ايقاف خمسة اشخاص إثر اعمال الشغب بالكاف وتاجروين وعودة الهدوء بالمدينتين

وات - ألقت قوات الأمن بالكاف الليلة الماضية القبض على خمسة اشخاص إثر اعمال شغب جدت بالكاف المدينة وتاجروين جنوب الولاية ، وفق ما أفاد به اليوم الأحد مصدر أمني مسؤول باقليم أمن الكاف لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته أن الهدوء عاد إلى المدينتين بعد عمليات كر وفر بين متظاهرين وقوات الأمن التي تمكنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من السيطرة على الوضع وحماية المنشآت الحيوية من التخريب أو النهب ، على حد تعبيره.
كما قامت قوات الأمن كامل يوم أمس، وفق نفس المصدر، بحملات مراقبة للسيارات على الطرقات وحجزت عددا كبيرا من البطاقات الرمادية ورخص السياقة مع تحرير مخالفات ضد أصحابها لعدم احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل ، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لعدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
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وأوضح المصدر ذاته أن الهدوء عاد إلى المدينتين بعد عمليات كر وفر بين متظاهرين وقوات الأمن التي تمكنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من السيطرة على الوضع وحماية المنشآت الحيوية من التخريب أو النهب ، على حد تعبيره.
كما قامت قوات الأمن كامل يوم أمس، وفق نفس المصدر، بحملات مراقبة للسيارات على الطرقات وحجزت عددا كبيرا من البطاقات الرمادية ورخص السياقة مع تحرير مخالفات ضد أصحابها لعدم احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل ، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لعدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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