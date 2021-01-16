المنستير: تطور بنسبة 74 بالمائة في المبالغ المستخلصة لفائدة الخزينة العامة للدولة مقارنة بالسنة الفارطة

وات -

سجلت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير سنة 2020 ، تطورا ملحوظا في المبالغ المستخلصة بعنوان الصلح أو التفويت في المحجوزات لفائدة الخزينة العامة للدولة بنسبة 74 في المائة مقارنة بسنة 2019، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة، أحمد المثلوثي.وأوضح المثلوثي، في تصريح لـ(وات)، أنّ المبالغ المتأتية من 330 محضر صلح ومن التفويت في المحجوزات، بلغت سنة 2020 قرابة 467 ألف دينار، مقابل 268 ألف دينار خلال سنة 2019 متأتية من 265 محضر صلح، وفي حدود 82 ألف دينار من 42 مطلب صلح سنة 2018.وحرّرت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير سنة 2020، مجموع 2300 محضر بحث اقتصادي ضدّ مخالفين، منها 1400 محضر اقتصادي وقع إحالته على أنظار القضاء، مقابل 2200 محضر اقتصادي سنة 2019 ، حسب المدير الجهوي للتجارة.