بنزرت: منح مالية لفائدة 90 منتفعا من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين تضرروا من الموجة الاولى لجائحة "كورونا"

وات -

صادقت اللّجنة الجهوية المكلفة من قبل مصالح ولاية بنزرت بدراسة ملفات اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذين تضرروا من الموجة الاولى لجائحة "كورونا"، على 90 ملفا كقسط أول، وذلك في اطار برنامج "ارادة" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي بـ650 الف دينار، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المنسق الجهوي للبرنامج، كمال السلماني.وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، انه أوكل للادارة العامة للتنمية الجهوية ببنزرت والمجلس الجهوي للولاية مسؤولية تسليم المنتفعين لمقررات مِنحهم، منذ الاربعاء الفارط، لافتا الى أن المنحة الواحدة تتراوح بين 1600 و3200 دينار، وذلك بحسب عدد مواطن الشغل بالمؤسسة.وأضاف، ان مجمل القطاعات التي اقرتها اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة الملفات هي كل من الفلاحة والصيد البحري، والصناعة والانشطة المرتبطة بها، والسياحة والصناعات التقليدية، ورياض ومحاضن الاطفال، وقاعات الافراح، والانشطة الرياضية، والمصورين الفوتوغرافيين .ودعا المنسق الجهوي لبرنامج "ارادة"، بقية اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين تضرروا من الموجة الاولى للجائحة الفيروسية، الى الاقبال على التسجيل بالمنصة الالكترونية التي تم وضعها للغرض (TPE.IRADA.COM.TN ،(من أجل الحصول على تلك المنح وانفاذها بالكامل.يشار إلى أن برنامج "ارادة" ببنزرت، هو محل متابعات ميدانية ومحور جلسات عمل قطاعية دورية من لدن السلطات الجهوية، علاوة على أنه يمثل نقطة قارة ضمن دورات المجلس الجهوي للتنمية.