كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة

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سجل خلال 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار شملت بعض مناطق البلاد كان اهمها 20 مم بعين دراهم (ولاية جندوبة) و18 مم في عمدون (ولاية باجة).وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر //ولاية جندوبة// فرنانة 7 واد مليز 2 بني مطير 14 غار الدماء 6 عين دراهم 20 بوسالم 4 جندوبة 3 طبرقة 11 سد بربرة 8 //ولاية باجة// تستور 3 عمدون 18 تيبار 7 تبرسق 9 قبلاط 2 مجاز الباب 3 باجة المحطة 4 نفزة 6 باجة المدينة 4 باجة الجنوبية 3//ولاية الكاف// واد ملاق 2 تاجروين 2 الطويرف 6 القصور 3 ساقية سيدي يوسف 6 نبر 4 الكاف المحطة2 الكاف المدينة 4 //ولاية بنزرت// سجنان 3 تينجة 1 راس الجبل 3 بنزرت المحطة 4 بنزرت المدينة 1 //ولاية تونس// تونس قرطاج 1 //ولاية نابل// الميدة 2 //ولاية سليانة// سليانة 1 //ولاية القصرين// تالة 1