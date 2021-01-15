منوبة: تراجع تصاريح نوايا الاستثمار وانطلاق نشاط 51 مؤسسة جديدة في 2020

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بلغت تصاريح نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي بولاية منوبة سنة 2020، 110 تصاريح بحجم استثماري جملي قدر ب434,63 مليون دينار وبطاقة تشغيلية ب1445 موطن شغل، مسجلة تراجعا مقارنة بسنة 2019 التي سجلت 153 تصريحا بقيمة 854,65 مليون دينار، وفق التقرير السنوي للإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالجهة ٍوبلغ عدد تصاريح نوايا الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالصناعة 226 تصريحا بقيمة 10,379 مليون دينار وبطاقة تشغيلية وصلت إلى 710 مواطن شغل، وفق ذات التقرير كما شهدت ولاية منوبة السنة المنقضية، انطلاق نشاط 51 مؤسسة في المجال الصناعي بحجم استثماري جملي بلغ 58431, مليون دينار احدثت 1053 موطن شغل جديد موزعة بين قطاع الخدمات ب37 مؤسسة والصناعة ب14 مؤسسة، انتصب أغلبها بمنوبة ودوار هيشر ليبلغ بذلك عدد المؤسسات الصناعية 166 مؤسسة صناعية (تشغل 10 عملة فما فوق)، تتمركز أغلبها بدوار هيشر وتوفر جميعها اكثر من 16 الف موطن شغل.ولم تحصل سوى مؤسسة واحدة بالجهة على دعم اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات وسط اجماع من اهل القطاع بالجهة على عدم تمتع الجهة بامتيازات خصوصية في إطار قانون الاستثمار الجديد، ومواجهة عديد الاشكاليات التي تحول دون تقدم المؤشرات في الغرض وتحسين البنية الصناعية .وإضافة الى طول الإجراءات المتعلقة بدرس الملفات للتمويل من قبل البنوك التي يتردد بعضها في تمويل المشاريع، لاتزال المشاكل العقارية وتشتت الملكية عائقا كبيرا، فضلا عن طول الإجراءات المتعلقة بتغيير صبغة الأرض وإشكاليات صيانة وتهيئة المناطق الصناعية وطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص الضرورية من رخص البناء وموافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرها.واكدت الادارة الجهوية على ضرورة إيجاد صيغ عملية لتقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص الضرورية والعمل على وضع خطة جهوية لتثمين الصناعات الغذائية، وذلك باعتماد منظومة على غرار منظومة الألبان (من الإنتاج إلى التجميع إلى النقل إلى التحويل والتوزيع) والعمل على بعث بنك جهوي لتمويل المشاريع التي تتماشى مع خصوصية الجهة مع ضرورة ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل واقترحت تبعا لذلك إعادة هيكلة مراكز التكوين وبعث اختصاصات جديدة، وتوفير محلات صناعية تتماشى مع رغبات المستثمرين وبعث وتهيئة المناطق الصناعية واضافة الثلاث مناطق المبرمجة بطبربة والجديدة وبرج العامري على مساحة 14 هكتارا.