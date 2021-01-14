سيدي بوزيد: اختيار 3 مقترحات مشاريع في إطار تنفيذ مشروع "بناة الثقة" لفائدة 3 بلديات بالجهة

وات -

تنفّذ "مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل"، مشروع "بناة الثقة" (نبني.تي آن) في كل من بلديّات جلمة وسيدي بوزيد وبئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، "بهدف تعزيز قدرات المواطنين ودعم البلديات من أجل خلق فضاءات مشتركة ترسيخا للديمقراطية المحلية". وبيّن منسق مشروع "نبني.تي آن"، سامي منصوري في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، أن المشروع ينجز في 11 بلديّة من بينها 3 بلديات بولاية سيدي بوزيد، تم في إطاره تكوين 30 راصدا، قاموا بدورهم بتوزيع استبيان على 600 مواطن في كل بلدية لمعرفة حاجيات متساكنيها، وقع على إثرها اختيار 3 مقترحات تتعلق بمشاريع الانارة وتهيئة المناطق الخضراء وتعبيد الطرقات، وستحضى المشاريع المختارة بخطة مناصرة من أجل انجازها.وأضاف، ان المشروع يتضمن نشرية شهرية تطرح اهم مشاغل السكان واهم الانجازات البلدية، مشيرا الى أن المشروع انطلق منذ سنتين وسيتواصل، بهدف مزيد دفع المواطن وحثه على المشاركة مع البلديات في اختيار المشاريع استنادا على مبدأ التشاركية والشفافية وتقوية التواصل بين المواطنين وصنّاع القرار المحلي، للوصول لتقديم خدمات ذات جودة عالية.يذكر أن مشروع "نبني.تي آن" تنفذه "مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل"، بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية حول الحوكمة المحلية، لفائدة 11 بلدية من ولايات سيدي بوزيد وبن عروس وبنزرت ومدنين.