القيروان: إنفجار قارورة غاز بمطعم يتسبب في إصابة شخص بجروح خفيفة وتضرر عدد من المحلات المجاورة

وات - جدّ، ظهر اليوم الخميس، حادث إنفجار ناجم عن تسرب من قارورة غاز بمطعم أكلة خفيفة بمفترق "العدامي" وسط مدينة القيروان، تسبب في إصابة شخص بجروح خفيفة استوجبت نقله إلى مستشفى الاغالبة لتلقي الإسعافات الأولية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد حاتم الرزقي.
وأضاف العميد الرزقي، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الإنفجار تسبب أيضا في اضرار مادية جسيمة لعدد من المحلات المجاورة وسيارة رابضة بالمكان.
ولفت، إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادثة ناجمة بنسبة 95 في المائة عن تسرب الغاز من قارورة بالمحل المذكور، ملاحظا انه تم فتح تحقيق في الغرض.
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وأضاف العميد الرزقي، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الإنفجار تسبب أيضا في اضرار مادية جسيمة لعدد من المحلات المجاورة وسيارة رابضة بالمكان.
ولفت، إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادثة ناجمة بنسبة 95 في المائة عن تسرب الغاز من قارورة بالمحل المذكور، ملاحظا انه تم فتح تحقيق في الغرض.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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