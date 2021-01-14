وزارة الصحة تنشر القائمة المحينة لمخابر التحاليل المرخص لها لتشخيص كورونا

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن قائمة محينة للمخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المؤهلة لتشخيص فيروس كورونا بتقنية التفاعل البلمري المتسلسلRT-PCR وتضمنت القائمة الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك 83 مخبرا تتوزع على مختلف جهات البلاد، حيث تركزت هذه المخابر بالخصوص بكل من ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل وبنزرت وسوسة وصفاقس والمنستير ومدنين وقبلي وقابس والقصرين والكاف وباجة وجندوبة وارتفع عدد المخابر المرخص لها باجراء مثل هذه التحاليل من 75 مخبرا ضمن القائمة المنشورة يوم 15 ديسمبر الماضي الى 83 مخبرا حاليا واكدت وزارة الصحة في بلاغها اليوم أن اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية رخصت للمخابر للقيام بالتحاليل تطبيقا لقرار وزاري صدر بتاريخ 28 اوت 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية لتشخيص فيروس كورونا المستجد التفاعل البلمري المتسلسلRT-PCR