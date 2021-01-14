ندوة تدعو إلى صياغة منوال تنموي جديد وتغيير النظامين السياسي والانتخابي وإعلان خارطة طريق الحوار الوطني

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أوصت ندوة نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، يوم الأربعاء، بعنوان " 10 سنوات من الثورة، ماذا تحقق وما المطلوب ؟"، بتكوين لجان تفكير، تضم خبراء في الاقتصاد، تشرع في صياغة منوال تنموي جديد يثمن بالأساس القطاع الفلاحي ويعيد مراجعة الخدمات.ودعت القوى الوطنية إلى "الضغط الإيجابي" قصد تغيير النظامين السياسي والانتخابي عبر بوّابة الحوار الوطني، إضافة إلى الدعوة الى انعقاد منتدى وطني يدرس المنظومة الانتخابية قصد الخروج بنصوص تشريعية يصادق عليها البرلمان لضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية في المستقبل.كما أوصت الندوة بدعوة رئيس الجمهورية وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إعلان خارطة طريق دقيقة للحوار الوطني تتضمن الأهداف والجدول الزمني في أقرب الآجال.وأجمع المشاركون في الندوة على أن "مسار الانتقال الديمقراطي يحتاج الكثير من الأسس الصلبة ليدوم وأن كل ثورة لا تخلو في بداياتها من الانحرافات والنقائص والخيبات".ولاحظ شوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد أن مكاسب كثيرة تحققت في عشر سنوات تحت الضغط الشعبي الوطني والضغط الدولي، على غرار سنّ قانون هيئة مكافحة الفساد وسنّ تشريعات تؤسس للنزاهة والحفاظ على المال العام مثل سن قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وقانون حماية المبلّغين وسن قانون محكمة المحاسبات وتركيز القطب القضائي المالي، "لكن، وللأسف، بقيت المحاولات مستمرّة للالتفاف على هذه التشريعات والهيئات ومحاولة إفراغها من محتواها" بهدف "نقل إحساس عام للتونسيين بأنّنا فشلنا في الحرب على الفساد وفي العدالة الانتقالية وفي الثورة وفي الانتقال إلى نظام ديمقراطي وفي التغيير"، وفق تعبيره.واعتبر الطبيب أن ما يحدث الآن من حالة إحباط عامّة لدى المواطنين هو "مخطط محكم" من أجل الإقناع بأن ما كان قبل الثورة هو الأفضل وخلق"حنين" للنظام السابق، وفق تقديره.وبين أن مكافحة الفساد لا تعني مساءلة وقضاء ومحاسبة فقط بل يجب أن تركّز بالأساس على تفكيك منظومة الفساد الموجودة منذ الدولة الحسينية.ولاحظ أن لجنة تقصي الحقائق التي قادها المرحوم عبد الفتاح عمر أحالت 459 ملف فساد على القضاء، في حين أحالت هيئة مكافحة الفساد التي قادها الأستاذ المرحوم سمير العنابي 46 ملفا، وأحالت هيئة مكافحة الفساد الحالية أكثر من 1000 ملف على القضاء، مبينا أنه رغم هذا الكمّ الهائل من الملفات المحالة على القضاء فإنه تمّ الفصل في أقل من 15 بالمائة منها، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الملفات، وفق تعبيره.وقال في هذا الصدد إن معرفة مدى تأثير مكافحة الفساد على الاقتصاد الوطني يجب أن يستند إلى دراسات عمليّة.من جهته، لاحظ أستاذ القانون الدستوري، شفيق صرصار، الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار دستور 14 جانفي اوتوقراطي أو استبدادي، لكن هذا لا يمنع من أنّ بعض فصوله كتبت "بتأثير الخوف" وكانت ردّا على ما عشناه في العهد السابق، إضافة إلى أن فصولا أخرى كتبت كذلك بدافع الخوف من الآخر حيث تواترت كلمة التشاور كثيرا في الدستور".واعتبر صرصار أن أكبر إشكال يمكن أن تعيشه الديمقراطية هو أن تعيش في ظل حكم الأحزاب والرفض، بمعنى أن تبقى كلّ الأحزاب تعارض بعضها البعض لمجرّد المعارضة ورفض كل تقدم من أي جانب بسبب الصراعات.واعتبر الجامعي وحيد الفرشيشي، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أنه بعد عشر سنوات من الثورة لا تزال الحريات الفردية في وضع هش.وقال الفرشيشي إن أهمّ المكاسب التي تحققت لفائدة الحريات الفردية تمّت مباشرة بعد الثورة، أي سنة 2011، حيث صادقت الدولة التونسية على أهم المراسيم في مجال الحقوق والحريات الفردية سنة 2011.ولاحظ أن ما يحدث الآن من انحرافات في هذا المجال يعطي انطباعا بتغييب أحكام الدستور التي تكرس الحريات الفردية، في حين أنه موجود وقائم الذّات.أما عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عمر الوسلاتي، فقد أكد أن الإعلام أصبح بعد الثورة سلطة أولى في صناعة الرأي، وأصبح محركا أساسيّا للأحداث وبالتالي لا مناص من أن تكون هناك انحرافات وخروقات، وفق تعبيره.وبين في هذا الخصوص أنه يجب أن تكون هناك هيئة تعديلية غير مسيّسة من أجل المحافظة على إعلام حر ونزيه.