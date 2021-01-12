القصرين : انطلاق سلسلة من الدورات التكوينة بسبيطلة لفائدة الفاعلين المحليين في القطاع الصحي

وات -

انطلقت اليوم الثلاثاء، سلسلة من الدورات التكوينية بأحد نزل مدينة سبيطلة في ولاية القصرين لفائدة الفاعلين المحليين في القطاع الصحي، وذلك في إطار مشروع "صحتي" المنجز من طرف جمعية أطباء العام بلجيكا فرع تونس بالشراكة مع منظمات "مراقبون "و"سيديال" و"كوسبي" بدعم من الإتحاد الاروبي وتهدف هذه الدورات، وفق منسق مشروع "صحتي" في إقليم الوسط الغربي والجنوب مختار عياشي الى دعم قدرات الفاعلين المحليين في مجال الصحة من هياكل صحية ومجتمع مدني الى جانب دعم الحوار بين كافة المتدخلين في هذا القطاع الحساس حتى يتسنى لهم المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية .وبين عياشي في تصريح ل(وات) أن الدورات التدريبية ستتواصل الى موفى شهر فيفري المقبل وهي تشتمل على مواضيع مختلفة منها، حوكمة القطاع الصحي ومقاربة حقوق الانسان والجندرة في القطاع الصحي والمناصرة وتقنيات الاتصال والتواصل في المجال الصحي فضلا عن آليات فض النزاع والتشبيك وكيفية التصرف في النفايات الصحية والتدخل في الأزمات ، مبرزا ان هذه الدورات تشمل الفاعلين المحليين من 13 ولاية حسب المجموعات، على غرار ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة ودوز .. وأكد ان هذا التكوين سيمكن الفاعلين المحليين من اكتساب قدرات في مجال التخطيط وفي مجال تنفيذ خطط عمل من شأنها أن تحسن وتجود الخدمات الصحية بمناطقهم.