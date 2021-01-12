تسجيل 16 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمعهد الثانوي بسكرة

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اسفرت حملة التقصي عن فيروس "كورونا" المستجد التي انتظمت امس الاثنين بالمعهد الثانوي بسكرة من ولاية اريانة عن اصابة نحو 16 من التلاميذ والاطار التربوي من جملة 75 تحليلا سريعا قامت باجرائه الادارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع المصالح البلدية والجهوية بسكرة .وبينت مصادر من بلدية سكرة ل(وات) انه تم اجراء حملات تقصي للفيروس عبر الاختبارات السريعة بمختلف مناطق معتمدية سكرة وتحديدا ببرج الوزير ودار فضال والشرقية 2 وسوق الجمعة التي انتظمت بها حملتين متتاليتين وذلك منذ يوم 22 ديسمبر الفارط ، حيث تولت الادارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع بلدية سكرة ومكونات المجتمع المدني، اجراء نحو 1138 اختبارا سريعا بمعتمدية سكرة كشفت عن اصابة 250 شخصا بالفيروس بما يمثل نحو 22 بالمائة من اجمالي الاختبارات السريعة المنجزة بالمنطقة اغلبها بمنطقة دار فضال التي حضيت بنحو 115 اختبارا سريعا كشف عن اصابة 59 شخصا .يشار الى تسجيل معتمدية سكرة لنحو 1202 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد منذ انتشار الجائحة الى غاية يوم 10 جانفي الجاري منها 1179 اصابة محلية و23 اصابة مستوردة توزعت بين الاناث ب638 اصابة والذكور ب564 اصابة، فيما بلغ عدد الوفايات بالفيروس بالمعتمدية 39 حالة وفاة، اي بمعدل 19 بالمائة من اجمالي الوفايات المسجلة بكامل الولاية والمقدرة بنحو 208 حالات وفاة، وفق تقرير المصالح الجهوية للصحة.