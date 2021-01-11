مدينة دقاش تحيي الذكرى العاشرة لشهداء الثورة من خلال برنامج متنوع

وات -

توزر:أحيت مدينة دقاش، بولاية ولاية توزر، اليوم الاثنين، الذكرى العاشرة لشهداء الثورة، وذلك تزامنا مع سقوط 3 شهداء من أبناء المدينة في سنة 2011 ، من خلال برنامج متنوع أشرفت عليه مكونات المجتمع المدني في المنطقة.وانطلق احياء الذكرى، بزيارة أضرحة الشهداء وتلاوة الفاتحة على أرواحهم، تلتها زيارة تكريم للمستشفى المحلي بدقاش اعترافا بالجميل والعطاء الذي قدمه العاملون في هذه المؤسسة الصحية من جليل الخدمات في مواجهة جائحة "كوفيد 19"، وفق ما ذكره "علي المكي"، منسق الاحتفال وشقيق الشهيد عبد القادر المكي.وتضمن برنامج الاحتفال بهذه الذكرى، أيضا، ندوة صحفية حول الحركات الاجتماعية وذلك في ضوء الحراك الاجتماعي والمطالب التي تعيش على وقعها بلادنا، وخاصة في الولايات الداخلية، ما جعل هيئة الاحتفال بذكرى شهداء دقاش تختار موضوع "الحركات الاجتماعية ما بعد الثورة ومدى نجاحها في تحقيق مطالب الجهات الداخلية" بهذه المناسبة.وأعتبر ، ذات المتحدث، في تصريح لـ(وات)، أن أغلب مطالب الثورة لم تتحقق بعد وخاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الداخلية والقضاء على الفقر والبطالة، مشيرا الى أن المدينة تختتم مساء هذا اليوم، احياء هذه الذكرى عبر اشعال الشموع على طول الشارع الرئيسي، وتركيز ثلاث منارات في نفس المكان الذي سقط فيه الشهداء الـ3، لتعبر عن رمزية المكان والاعتراف بالجميل لكل من استشهد، حسب تعبيره.وفيما يتعلق بملف شهداء وجرحى الثورة، بيّن المكي، أن الدولة وبجميع هياكلها، لاتزال، حسب رأيه، عاجزة عن ضبط القائمة النهائية ونشرها، معتبرا أن القائمة الموجودة حاليا أقصت عددا لا بأس به من الشهداء والجرحى.