صفاقس- كوفيد 19: تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء ولإشغال وحدات الإيواء الطبي في ظلّ تشكيات من عدم توفر التحاليل السريعة

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تواصل المنحى التصاعدي لانتشار وباء "كورونا" ولإشغال طاقة استيعاب وحدات الإيواء الطبي في ولاية صفاقس، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الاثنين، في نشرتها الخاصة بتحيين الحالة الوبائية في الجهة.وسجلت الجهة 5 وفيات جديدة ورصدت 239 حالة إيجابية مقابل 176 حالة تعاف، بما يرفع عدد الوفيات إلى 357 حالة والحالات الإيجابية إلى 15718 حالة وحالات الشفاء 11643 حالة.وأدركت طاقة استيعاب وحدات الإيواء الطبي في المؤسسات العمومية والخاصة مستويات غير مسبوقة حيث بلغ عدد المقيمين بقسمي العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقية والمستشفى الميداني العسكري 32 مصابا وعدد المقيمين بمركز "كوفد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر107 مصابين وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 87 مصابا.وردّا على تشكيات عدد من المواطنين من عدم توفر التحاليل السريعة في بعض الدوائر الصحية بالجهة، دعا المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، المواطنين إلى عدم التهافت على إجراء التحاليل التي تبقى حكرا على حاملي أعراض المرض، محذّرا من حالة الفوضى التي تعرفها بعض المراكز الصحية جراء إقبال المواطنين من غير حامل اعراض المرض، وفق قوله.