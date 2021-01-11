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كميات الامطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الفارطة

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 13:37 قراءة: 0 د, 44 ث
وات - سجلت بعض مناطق البلاد، خلال ال24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:

ولاية بنزرت منزل بورقيبة 2/ غزالة 6/ العزيب 2/ تينجة 2/ العالية 2/ اوتيك 15/ بنزرت المحطة 2/ غار الملح 4/ سجنان 2/ بنزرت المدينة 1 ولاية باجة نفزة 12/ تستور 2/ باجة الجنوبية 1/ وادي ملاق 1/ السرس 3/ الطويرف 6/ ولاية الكاف الكاف 6/ ساقية سيدي يوسف 5/ نبر 2/ الكاف المدينة 2/ ولاية جندوبة طبرقة 10/ بني مطير 1/ ولاية نابل الهوارية 8/ قليبية 1/ دار علوش 7/ بوكريم 1/ ولاية زغوان الفحص 8/ مقرن 2/ بئر مشارقة 4/ ولاية سليانة سيدي بورويس 3/ الروحية 2/ العروسة 4 / بوعرادة 3/ قعفور 5/ برقو 1/ الكريب 2/ سليانة المدينة 1 اهم الظواهر الجوية : هبوب رياح قوية بلغت بحساب الكلم / س : 79 في رمادة ، 65 في تالة ومطماطة 58 في نابل وتطاوين


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