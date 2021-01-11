قبلي: تنظيم وقفات احتجاجية طيلة ثلاثة ايام للمطالبة برصد الاعتمادات لشركة البيئة والغراسات والبستنة للانطلاق في العمل

وات -

شرع عدد من الناجحين في مناظرة انتداب عملة بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي بداية من اليوم الاثنين في تنظيم وقفات احتجاجية امام مقر الولاية ستتواصل على امتداد ثلاثة ايام للمطالبة برصد الاعتمادات التي تمكن الشركة من الانطلاق في العمل وابرام العقود مع الناجحين في المناظرة.واوضح كاتب عام تنسيقية عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة الهادي لحمر ل(وات)ان هذه الوقفات الاحتجاجية التي ستتواصل على امتداد ثلاثة ايام "تمثل حركة للضغط على الحكومة قصد الايفاء بوعودها" خاصة عقب تعهد رئيس ديوان رئيس الحكومة للنائبين بمجلس نواب الشعب عن الجهة محبوبة بن ضيف الله والحبيب بن سيدهم، يوم الاربعاء الماضي، بتوفير الاعتمادات المخصصة للشركة في ظرف اسبوع حتى تنطلق في انجاز برنامجها الوظيفي، وفق قوله وقال المصدر ذاته ان الناجحين في مناظرة انتداب 590 شخصا، على حساب دفعة سنة 2017، "سئموا سياسة التسويف والمماطلة" التي اخرت الى حد اليوم بعث هذه الشركة التي تمثل احد اهم بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين المعتصمين حينها قبالة المنشات البترولية بصحراء الجهة والوفد الحكومي الذي حل بالولاية، وبين انه رغم اجراء مناظرة انتداب العملة منذ اكثر من سنة الا ان الشركة لم تنطلق الى حد اليوم في النشاط بسبب التاخر في صرف الاعتمادات المالية التي تم الاتفاق على ترفيعها من 400 الف دينار الى 5 مليون دينار واشار لحمر الى انه في صورة عدم الايفاء بالوعود الحكومية فان الناجحين "سيلجؤون بداية من يوم الخميس المقبل الى تحركات احتجاجية اكبر تعبر عن تمسكهم بحقهم في العمل وفي العيش الكريم وعن فقدهم الثقة بصفة تامة في كافة الاطراف التي فاوضتهم طيلة مسار احداث شركة البيئة والغراسات والبستنة"