فيروس كورونا ... ارقام قياسية جديدة في مدنين خلال ال24 ساعة الماضية

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سجلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 5 وفايات بفيروس كورونا و159 اصابة محلية ، ليرتفع العدد الجملي منذ ظهور الوباء لحالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الى 179 والعدد الجملي للاصابات الى 4534 اصابة ، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وشملت هذه الاصابات الجديدة 8 تلاميذ و6 اعوان امن و3 اطارات تربوية ليرتفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 177 اصابة وفي السلك الامني الى 73 اصابة ولدى الاطارات التربوية الى 72 اصابة.وتوزعت هذه الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بحصيلة هي الاكثر ارتفاعا منذ ظهور الوباء ببن قردان ب 42 اصابة وبجزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاثة ب 69 اصابة منها 47 اصابة بميدون و20 بحومة السوق ، وباصابتين اثنتين باجيم لتتوزع بقية الاصابات بين جرجيس 29 اصابة ومدنين الشمالية 10 اصابات ومدنين الجنوبية 9 اصابات.وسجلت من جهة اخرى الجهة 81 حالة شفاء جديدة منها 23 حالة شفاء بمدنين الجنوبية و18 بمدنين الشمالية و16 ببن قردان و9 بميدون و8 حالات شفاء بجرجيس و5 بحومة السوق و3 بسيدي مخلوف لتتطور حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 3446 حالة شفاء.