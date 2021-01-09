الهوني واليعقوبي يغيبان عن مباراة الترجي مع مستقبل الرجيش غدا بسبب الإصابة

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يتبارى الترجي الرياضي التونسي يوم غد الاحد ( س 14 ) بملعب حمادي العقربي برادس مع مستقبل الرجيش في اطار الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ووجه الاطار الفني بقيادة معين الشعباني الدعوة ل23 لاعبا.وافاد النادي ان لاعبيه حمدو الهوني ومحمد علي اليعقوبي سيغيبان غدا عن المبارة بسبب الإصابة التي تعرض لها كل منهما في المباراة الأخيرة ويذكر ان الترجي التونسي يتصدر البطولة ويملك 13 نقطة في رصيده من 5 مقابلات متقدما مؤقتا بنقطتين عن الملعب التونسي ( 11 نقطة).ويملك مستقبل رجيش التاسع في الترتيب 9 نقاط من 6 مقابلات.