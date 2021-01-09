صفاقس: المستشفى العسكري الميداني الجديد يسجّل أول حالة شفاء من فيروس "كورونا"

وات -

سجّل المركز الوطني لرعاية وعلاج مرضى "كوفيد-19" بالمستشفى العسكري الميداني بصفاقس، اليوم السبت، أول حالة شفاء من فيروس "كورونا" المستجد، وفق اكده المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور، جوهر المكني، في تصريح لـ"وات".وأوضح ، المكني، ان حالة التعافي تعود لأول مصابة تم استقبالها بالمركز يوم الاثنين الماضي، وقد غادرت المستشفى ظهر اليوم بعد تعافيها من الفيروس.وأشار الى ان عدد المرضى المقيمين حاليا بالمركز الوطني للتكفل بحالات كوفيد-19 داخل المستشفى العسكري الميداني الجديد بصفاقس يبلغ 12 مريضا.يذكر ان المستشفى العسكري الميداني الجديد بصفاقس قد دخل حيز الاستغلال رسميا يوم الاثنين الماضي.