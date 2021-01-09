بنزرت: تجديد 40 بطاقة الكترونية لمزيد تدعيم عمل وسلامة المنظومة الآلية والالكترونية للجسر المتحرّك بالجهة

وات -

أفاد المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت، زهير العزعوزي، أنه وفي اطار برنامج الصيانة الدورية والعادية للجسر المتحرك ببنزرت، سيتم تجديد 40 بطاقة الكترونية تابعة للمنظومة الآلية للجسر.وبيّن، في تصريح لـ(وات)، انه ستتم انطلاقا من هذه الليلة السبت وخلال ليلتي الأحد والاثنين المقبلين، مع منتصف الليل، عملية تركيب هذه البطاقات وتنفيذ رفعات تجريبية للجسر لمدة نصف ساعة، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية خاصة مع فترة حظر الجولان الليلي.ولاحظ العزعوزي، ان مصالح التجهيز، والى جانب اصدار اعلان طلب عروض خاص بدراسة مشروع تجديد الانظمة الالية والكهربائية للجسر، والذي ينتظر ان يقع اصدار طلب عروض الانجاز المادي لقسطه الاول باعتمادات مالية تناهز الـ1 مليون دينار في غضون النصف الثاني من السنة الجارية 2021، سيتم في خلال الشهر الجاري، إصدار طلب عروض خاص بدراسة تشخيص فني لمختلف هياكل الجسر، وذلك في اطار برامح السلامة والعناية بهذه المنشأة الاستراتيجية.وذكّر، في ذات السياق، بأنه تم خلال سنة 2014 ، تنفيذ دراسة تشخيص فنية من قبل مكتب دراسات اسباني اكد استقرار الجسر، فضلا عن تمكين الدراسة الثانية من تفعيل برامج السلامة والاستقرار للجسر المتحرك بعنصريه المعدني والاسمنتي.وطمأن المصدر ذاته، جميع مستعملي الجسر والرأي العام ككل، من صحة المنشأة واستقرارها، مشيرا الى انها محل تعهد وصيانة دورية، لافتا الى الى انه يخصص سنويا بين 500 و600 الف دينار من الاعتمادات للصيانة.وأضاف، أنه تم خلال سنتي 2017 و2018 ، انجاز مشروع اعادة طلاء الهيكل المعدني للجسر بكلفة مالية تناهز الـ870 الف دينار، الى جانب تنفيذ مشروع تعهد الحانب الاسمنتي الداخلي للجسر خلال سنة 2018 بكلفة مالية تناهز الـ300 الف دينارـ وبرمجة مشروع تهيئة للجانب الخارجي الاسمنتي للجسر بكلفة مالية تناهز الـ350 الف دينار خلال السنة الجارية 2021.يذكر أن الجسر المتحرك ببنزرت، يعتبر من المنشآت الفنية الاستراتيجية بالبلاد، حيث يعود تاريخ انجازه الى سنة 1978، قبل ان يدخل حيز الاستغلال في شهر أفريل من سنة 1980، وقد شهد سنة 2020 تنفيذ حوالي 1000 فتحة من اجل السماح بمرور البواخر التجارية والعسكرية وغيرها، كما شهد خلال ذات السنة التعهد بحوالي 09 أعطاب طارئة.