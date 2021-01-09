هاشمي الوزير: لم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن إقرار حجر صحي شامل في البلاد

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أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" هاشمي الوزير، اليوم السبت، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن إقرار حجر صحي شامل في البلاد نافيا بذلك ما تم تدواله في بعض مواقع شبكات التواصل الاجتماعي حول إقرار حجر صحي شامل في البلاد لمدة 4 أيام انطلاقا من يوم عيد الثورة الموافق لـ 14 جانفي الجاري.ونفى هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ما تم تدواله حول انعقاد اجتماع حاسم بوزارة الصحة خلال الأيام القليلة الماضية للنظر في مسألة العودة للحجر الصحي الشامل من عدمه، مؤكدا أنه لم يتم إلى حد الآن طرح مسألة العودة للحجر الصحي الشامل للنقاش صلب اجتماعات وزارة الصحة وأن جل الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة المنقضية تركزت بالأساس حول ضبط الإستراتجية الوطنية لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" في تونس و كان عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، هاشمي الوزير قد صرح الخميس الماضي أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجددا في تونس ليس خطا أحمر ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك.