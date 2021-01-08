منوبة: 724 اختبارا سريعا في دوار هيشر يكشف عن 98 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وات -

تواصلت لليوم الثاني على التوالي ببلدية دوار هيشر من ولاية منوبة، حملة التقصي حول فيروس "كورونا" باعتماد الاختبارات السريعة، التي انطلقت أمس الخميس، بإجراء 724 تحليلا أسفرت عن تسجيل 98 حالة ايجابية، بنسبة إصابة بـ13 بالمائة، وفق ما ذكره مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة، جبران الجليدي.وبيّن الجليدي، في تصريح لـ(وات)، أن الحملة باشرها اعوان الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، بالتعاون مع بلدية المكان ومختلف مكونات المجتمع المدني، وقد لاقت استحسان الاهالي لنجاعتها في كسر حلقة العدوى بصفة استباقية.وتعد هذه الحملة، الثانية في سنة 2021، بعد حملة اولى انطلقت نهاية الاسبوع المنقضي بالجديدة، وتم خلالها اجراء 400 اختبار سريع، كشفت عن 36 إصابة جديدة، فضلا عن عمليات التقصي التي تواصلت بصفة عادية بالمستشفى المحلي بطبربة منذ بداية السنة الجارية، تم خلالها رفع 180 اختبارا كشف 50 حالة عن ايجابية، اضافة الى رفع 100 عينة بالمركز الوسيط بالمرناقية، كشف إصابة 30 شخصا.وأشار ذات المصدر، الى ان الادارة الجهوية بمنوبة، كانت سباقة في اعتماد التقصي بالاختبارات السريعة على المستوى الوطني، اذ جندت اعوان الصحة بمختلف دوائرها الصحية، وقامت بالتكوين اللازم، ووفرت الظروف المناسبة للحملات بالتنسيق مع مختلف البلديات والسلط المحلية.وقد قام الأعوان، منذ بداية التقصي باعتماد الاختبارات السريعة، في نهاية 2020، برفع 7464 اختبارا ، أسفر عن كشف 915 حالة إيجابية بنسبة إصابة بـ12 بالمائة.وساهمت هذه الحملات، التي انتظمت بمختلف معتمديات الجهة بالتعاون مع البلديات والمعتمديات وممثلي المجتمع المدني من هلال أحمر وكشافة وعدد من الجمعيات، الذين ساهموا في تنظيم الصفوف واحترام التراتيب الوقائية والتباعد الجسدي.وأوضح الجليدي، أنه وبالإضافة الى حملات التقصي بالمعتمديات وبالمراكز الوسيطة بالمرناقية والجديدة ووادي الليل وقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة، فان بقية مراكز الصحّة الاساسية وهي البطان ودوار هيشر وبرج العامري بالمعتمديات، ستقوم بالتقصي بالاختبارات السريعة بصفة عادية بداية من الاثنين القادم، وذلك كتمشي أثبت نجاعته في تحديد حقيقة الاصابات بالجهة، وفي الرصد السريع لها ووضع التدخلات الوقائية اللازمة.