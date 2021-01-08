سليانة: أمنيو الجهة يحتجون ويطالبون بإطلاق سراح زميلهم وبالنظر في جملة من المطالب المهنية

وات -

نفّذ، صباح اليوم الجمعة، عدد من الامنيين بولاية سليانة، من مختلف الاسلاك، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تلتها مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وذلك على خلفية إيقاف زميلهم بالمكنين من ولاية المنستير، الذي كان أطلق النار على إحدى السيارات ليلة 31 ديسمبر الفارط، فضلا عن جملة من المطالب المهنية.وقال الكاتب العام للنقابة الجهوية للحرس الوطني بسليانة، صابر المقدولي، في تصريح لـ(وات)، أن المحتجين يطالبون بـ"الإفراج عن زميلهم الذي وقع ايقافه أثناء أداء واجبه وتطبيق القانون"، وفق قوله، داعيا السلط المعنية إلى ضرورة التدخل وانصافه.وأضاف، في سياق آخر، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بتسوية المطالب المهنية العالقة لهيئة ضباط الصف والرقباء والوكلاء، فضلا عن تعميم منحة الالزام، لافتا إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستتواصل إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، حسب تعبيره.يذكر أنه تم غلق الطريق الرئيسي أمام مقر الولاية، وذلك وفق ما عاينته (وات)، علما وان النقابات الأمنية بسليانة نفذوا يوم 11 ديسمبر الفارط، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر اقليم الحرس الوطني على خلفية جملة من المطالب المهنية.