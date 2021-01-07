تأجيل تسديد أقساط قروض المنتفعين ببرنامج "جيل جديد من الباعثين" في مجالي الصيانة العادية للمؤسسات التربوية وصيانة التجهيزات الإعلامية والشبكات

في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين"، أبرمت وزارة الشّباب والرّياضة والإدماج المهني اتفاقية تكميلية مع البنك التونسي للتضامن لتأجيل تسديد أقساط قروض المنتفعين بالبرنامج التي حل أجلها خلال الفترة الفاصلة بين شهر مارس 2020 وشهر مارس 2021 مع التمديد في مدة التسديد الجديدة اعتمادا على عدد الأقساط التي تم تأجيلها نهائيا هذا ولا يترتب عن عملية التأجيل المذكورة زيادة في مبلغ الفوائض التعاقدية الأصلية ولا أي فوائض تأخير.ووفق بلاغ لوزارة الشّباب والرّياضة والإدماج المهني، ينجز هذا البرنامج بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني ووزارة التربية ويهدف إلى إحداث مؤسسات صغرى تساعد وزارة التربية على تنفيذ جزء من الخدمات المحمولة على عهدتها في مجالي الصيانة العادية للمؤسسات التربوية وصيانة التجهيزات الإعلامية والشبكات.وقد وفّرت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني الإعتمادات المخصصة لتمويل المؤسسات المحدثة من خلال خط تمويل يتصرّف فيه البنك التونسي للتضامن لفائدة الوزارة.وتعمل الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية على متابعة المؤسسات المنجزة في إطار هذا البرنامج والإحاطة بالمنتفعين.