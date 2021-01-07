رابطة أبطال افريقيا - القرعة: الترجي التونسي في المستوى الاول

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تم تصنيف الترجي الرياضي التونسي في المستوى الاول لعملية سحب قرعة دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم المقررة يوم غد الجمعة (00ر13 بتوقيت تونس) بمقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة (مصر).كما تم تصنيف فرق الأهلي (مصر) والوداد البيضاوي (المغرب) وتي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) في الصنف الاول ما يعني ان الترجي التونسي سيتفادى ملاقاة هذه الفرق في دور المجموعات.وتجرى الجولة الأولى لدور المجموعات يومي 12 و13 فيفري 2021.وسيتأهل المتصدر والوصيف عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.المستوى الأول: الأهلي (مصر), الترجي الرياضي (تونس), الوداد البيضاوي (المغرب) وتي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).المستوى الثاني: الزمالك (مصر), ماميلودي صن داون (جنوب افريقيا), حورويا (غينيا) و فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية).المستوى الثالث: بيترو اتليتيكو (انغولا), نادي سيمبا (تانزانيا), الهلال (السودان) ومولودية الجزائر (الجزائر).المستوى الرابع: المريخ (السودان), كايزر شيفز (جنوب افريقيا), شباب بلوزداد (الجزائر) و نادي تانغاث (السنغال).