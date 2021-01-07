سيدي بوزيد: تضرر حوالي 300 هكتار من الخضروات بمعتمديتي المكناسي والمزونة جراء "الجليدة"

وات -

تضرّر حوالي 300 هكتار من الخضروات بالغريس الغربية والشرقية من معتمديتي المكناسي والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، جراء موجة البرد التي اجتاحت الجهة خلال الأيام الأخيرة ونزول "الجليدة".وأشار عدد من الفلاحين المتضررين، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، إلى أن الخسائر كانت بنسبة مائة بالمائة ولا يمكنهم تلافيها، حيث يؤدي نزول "الجليدة" إلى تلف فوري للخضروات وخاصة منها الطماطم والفول والجلبانة.وفي هذا الإطار، ذكر "حمادي" احد الفلاحين، أن الخسائر كانت فادحة، نظرا لأنه كان من المنتظر أن يكون المحصول جاهزا خلال أيام قليلة وانتهت فترة المصاريف لينطلقوا في فترة الجني، مشيرا إلى أن الأضرار شملت أيضا البيوت المكيفة التي تمزقت جراء "الجليدة"، ليبقى الفلاح رهين ديونه تجاه المزودين والعمال والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق تعبيره.وطالبوا، في هذا الصدد، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والسلط المحلية والجهوية بالتدخل والمساهمة في جبر نسبة من الأضرار.من جانبه، قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، علي البراهمي، في تصريح لـ(وات)، أن "الأضرار كانت فادحة ولا يمكن للفلاح تحملها"، مبيّنا أنه تم الانطلاق في عملية معاينة الأضرار وتقييمها للمطالبة بجبرها خاصة وانه لم يقع بعد تفعيل صندوق الجوائح.