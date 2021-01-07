صفاقس: الإدارة الجهوية للصحة توسع نطاق استعمال التحاليل السريعة وتستعد لتوسيع طاقة استيعاب مركز "كوفيد" بمستشفى الهادي شاكر من جديد

وات -

أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس جوهر المكني في تصريح ل(وات) أن الإدارة الجهوية للصحة بصدد وضع اللمسات الأخير على عملية تركيز نقاط إجراء تحاليل سريعة للمواطنين في الدوائر الصحية الست بصفاقس الكبرى (ساقية الزيت وساقية الداير وطينة وفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وصفاقس المدينة) بالتوازي مع تحاليل "بي سي آر".وأوضح المكني أن هذا الإجراء، المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الجمعة، سيمكن من الترفيع أكثر في عدد التحاليل السريعة التي لها أهمية بالغة في عملية التقصي النشيط للفيروس، وعدم الاكتفاء بمركز الفرز الأولي "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، الذي يعرف ضغطا متزايدا مع ارتفاع وتيرة الإصابات.وأشار بخصوص المعتمديات الداخلية التي تعرف نسق إصابات أضعف من معتمديات صفاقس الكبرى إلى أنها لا تشكل صعوبات تذكر، حيث يمكن للمواطنين فيها القيام بالتحاليل في الدوائر الصحية التي يتبعونها.جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في الجهة ارتفع حاليا إلى 54525 تحليلا بين تحاليل سريعة وتحاليل "بي سي آر".من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي للصحة أن الجهود مركزة حاليا على توسيع وحدة كوفيد أكسيجين بقسم أمراض المعدة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بإضافة 25 سريرا لتبلغ الطاقة الجملية لهذه الوحدة 45 سريرا وهو ما سيرفع بدوره الطاقة الجملية لمركز كوفيد بالمستشفى ككل، وأكد تواصل الجهود لتفعيل مسالك كوفيد بالمستشفيات في المعتمديات على غرار جبنيانة وقرقنة وغيرهما.يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في صفاقس بلغ 336 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية ارتفع إلى 14555 حالة، كما عرف عدد المصابين بأقسام العناية المركزة ارتفاعا غير مسبوق مع دخول المستشفى العسكري الميداني الجديد حيز الاستغلال منذ ثلاثة أيام، حيث ارتفع هذا العدد لأول مرة إلى 24 مريضا منهم 5 بالمستشفى الجديد.كما يقيم حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، 101 مصاب بالفيروس وفي المصحات الخاصة 72 مصابا.