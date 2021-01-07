الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدين الإعتداء الأمني على المحتجين من القيمين والإداريين

وات -

أدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس الاعتداء على المحتجين من القيمين والإداريين إثر تنفيذهم يوم غضب أمس الإربعاء بساحة القصبة، للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة منذ سنوات واعتبرت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا الإعتداء من قبل قوات الأمن يعد "انحرافا خطيرا يهدد الحق في الاحتجاج السلمي ويستهدف معالجة المشاكل الاجتماعية بمقاربة أمنية تعيد إلى الأذهان ممارسات نظام الاستبداد" .ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية إلى التخلي عن سياسة التجاهل والتفصي من دورها التفاوضي لصالح القبضة الأمنية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل على تأمين عملية تربوية في ظل وضع وبائي متصاعد يذكر أن يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي تم تنظيمه احتجاجا على مماطلة وتسويف وزارة التربية ووزارة المالية في تنفيذ محضر الاتفاق الممضى منذ 8 ماي 2018 وكان كاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بالاتحاد العام التونسي للشغل جمال الهاني قد أكد في تصريح سابق لـ(وات)، أن مطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تتمثل أساسا في الترفيع في منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي والترفيع في منحة تعادل مستلزمات العودة المدرسية إلى جانب الترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين و الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين علاوة على تسوية وضعية 620 قيم متعاقد .