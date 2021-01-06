زغوان: تراجع حجم الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي بنسبة 81 بالمائة خلال سنة 2020

وات -

سجّل حجم الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي بولاية زغوان خلال سنة 2020 من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تراجعا بنسبة قاربت الـ81 بالمائة مقارنة باستثمارات سنة 2019 ، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للوكالة، سمير مرزوق.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن الوكالة صادقت سنة 2020 على 99 مشروعا فلاحيا بقيمة 9 فاصل5 مليون دينار من جملة 202 من المشاريع المصرح بها بحجم استثمارات قدرت بـ74 مليون دينارا وذلك مقابل 122 مشروعا بكلفة 51 مليون دينارا تمت المصادقة عليها سنة 2019 من جملة 189 مصرح بها .وتعود أسباب هذا التراجع، حسب تقدير المدير الجهوي للوكالة، إلى تراجع الاستثمار في الأراضي الدولية المهيكلة، مشددا على ضرورة التسريع في توظيف الأراضي المسترجعة والبالغ مساحتها حوالي 6 آلاف هكتار من أجل دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي.