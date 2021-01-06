توزر: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تشدد على الجانب الرقابي للوقاية من فيروس "كورونا"

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قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية توزر المنعقدة صباح اليوم الاربعاء بمقر الولاية بحضور الأطراف ذات العلاقة بمكافحة جائحة "كورونا"، تشديد الاعمال الرقابية والردعية وإطلاق مجموعة من حملات التحسيس للوقاية من الفيروس.وبحسب ما أفاد به والي الجهة محمد أيمن البجاوي (وات)، سيتم تشكيل لجان مشتركة بين المعتمدين والمراقبة الاقتصادية وطب الشغل وأجهزة الامن لمراقبة مدى احترام البروتوكول الصحي في وحدات تكييف التمور والمحلات التجارية والتقليص في عدد الحضور في حفلات الزفاف.وذكر ان اللجان ستتولى القيام بعمليات توعوية وردعية وتطبيق صارم لإجراءات حظر التجول والتنسيق مع برنامج "عزيمة" لمكافحة الكوفيد قصد مواصلة الحملات التحسيسية وخاصة فيما يتعلق بالتباعد الجسدي وحمل الكمامة، واشار الى أنه تقرر تشديد العقوبات ضد كل من يخالف إجراءات الوقاية.وقال في ما يتعلق بالعطلة المدرسية، التي شهدت حركية على مستوى مدينة توزر، أنه لم يكن لها تأثير في ارتفاع حالات العدوى بالفيروس، وفق تقرير الجهات الصحية التي أرجعت حالات العدوى الى الحفلات العائلية والبعض منها سجل في الوسط المدرسي والجامعي.وسيتم خلال هذه الفترة تكثيف عمليات التقصي بواسطة التحاليل السريعة بعد تسجيل الجهة 54 حالة وفاة بسبب الفيروس والقيام ب 9034 تحليلا الى جانب بلوغ نسبة امتلاء قسم الإنعاش الطبي ب 2 بالمائة و7 بالمائة فيما يتعلق بأجهزة الاوكسيجين.