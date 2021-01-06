في بيت الرواية: توقيع مجموعة "الأوغاد" لروان بن رقية

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ضمن برمجته الخاصة بتوقيعات راعي النجوم، ينظّم بيت الرواية لقاء لتقديم وتوقيع مجموعة "الأوغاد" لروان بن رقية وذلك يوم الجمعة 08 جانفي الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر بمكتبة البشير خريف بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.المجموعة القصصية "الأوغاد" للقاضية والكاتبة روان بن رقية التي سبق نشرها باللغة الفرنسية وترجمها القاضي محمد اللجمي هي قصص من اليومي المعيش لنساء ورجال أكلهم الفقد والاغتراب والتذرّي في العالم، وسقطوا في نسيان أنفسهم كما نسيهم العالم والناس الذين من حولهم.وتحاول روان بن رقية من خلال مجموعتها أن تفتح نوافذ صغيرة بجدران بيوتهم في الحجر الصحي الذي فرضته السلطة، لتصغي لأصواتهم الخافتة وهي تحاول أن تصرخ في وجه القهر.حيث ينشغل الكتاب برصد حياة المهمشين نساء ورجالا في واقع الحجر الصحي، حيث تغلق السلطة البيوت على الناس بالقانون، ولا تهتم بما يجري داخلها.