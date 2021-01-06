في بيت الرواية: توقيع مجموعة "الأوغاد" لروان بن رقية

وات - ضمن برمجته الخاصة بتوقيعات راعي النجوم، ينظّم بيت الرواية لقاء لتقديم وتوقيع مجموعة "الأوغاد" لروان بن رقية وذلك يوم الجمعة 08 جانفي الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر بمكتبة البشير خريف بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
المجموعة القصصية "الأوغاد" للقاضية والكاتبة روان بن رقية التي سبق نشرها باللغة الفرنسية وترجمها القاضي محمد اللجمي هي قصص من اليومي المعيش لنساء ورجال أكلهم الفقد والاغتراب والتذرّي في العالم، وسقطوا في نسيان أنفسهم كما نسيهم العالم والناس الذين من حولهم.
وتحاول روان بن رقية من خلال مجموعتها أن تفتح نوافذ صغيرة بجدران بيوتهم في الحجر الصحي الذي فرضته السلطة، لتصغي لأصواتهم الخافتة وهي تحاول أن تصرخ في وجه القهر.
حيث ينشغل الكتاب برصد حياة المهمشين نساء ورجالا في واقع الحجر الصحي، حيث تغلق السلطة البيوت على الناس بالقانون، ولا تهتم بما يجري داخلها.
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المجموعة القصصية "الأوغاد" للقاضية والكاتبة روان بن رقية التي سبق نشرها باللغة الفرنسية وترجمها القاضي محمد اللجمي هي قصص من اليومي المعيش لنساء ورجال أكلهم الفقد والاغتراب والتذرّي في العالم، وسقطوا في نسيان أنفسهم كما نسيهم العالم والناس الذين من حولهم.
وتحاول روان بن رقية من خلال مجموعتها أن تفتح نوافذ صغيرة بجدران بيوتهم في الحجر الصحي الذي فرضته السلطة، لتصغي لأصواتهم الخافتة وهي تحاول أن تصرخ في وجه القهر.
حيث ينشغل الكتاب برصد حياة المهمشين نساء ورجالا في واقع الحجر الصحي، حيث تغلق السلطة البيوت على الناس بالقانون، ولا تهتم بما يجري داخلها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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