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منظمة الاغاثة الاسلامية بتونس تطلق حملة "دفيني" لتوزيع مساعدات شتوية

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 36 ث
أطلقت منظمة الاغاثة الاسلامية بتونس حملة "دفيني" لتوزيع مساعدات شتوية لأكثر من 2000 تلميذ بولايات الكاف والقصرين وجندوبة وأفادت المنظمة في بلاغ اعلامي اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تهدف بالخصوص الى مجابهة موجة البرد في هذه المناطق المعروفة بقساوة الشتاء وتنتظم بتمويل من مكتب الاغاثة بأمريكا وبالتعاون مع وزارة التربية ولفتت المنظمة الى أن هذه الحملة ستدوم 3 أيام انطلاقا من اليوم الثلاثاء بولاية جندوبة حيث سيتم توزيع أكثر من 350 سخانا ومكيفا مع أغطية صوفية لعشرات المدارس والمبيتات بالجهة وللإشارة تأتي هذه الحملة في ظل موجة من البرد تضرب تونس وفي وقت تشير فيه معطيات المرصد الوطني للرصد الجوي الى استمرار انخفاض درجات الحرارة التي تتراوح درجاتها القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218136

Radhbe  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 16h 09m |           
يجب استشارة عبير موسي



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