حزب "الوطد الموحد" يعبر عن مساندته لاعتصام عائلات شهداء وجرحى الثورة

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اعرب حزب "الوطنيين الديموقراطيين الموحد " عن مساندته التامة "لابناء الشعب من جرحى الثورة وعائلات شهدائها في اعتصامهم الذي يخضونه منذ ايام من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة".وطالب الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء بالنشر الفوري للقائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها (بالرائد الرسمي)والتعجيل بإنصافهم ماديا و معنويا بعد مماطلة تواصلت تسع سنوات مارستها حكومات الالتفاف على الثورة التعاقبة .وعبر"الوطد الموحد" ان قلقه من تعكر الحالة الصحية لجرحى الثورة المضربين عن الطعام محملا حكومة المشيشي مسو?ولية تدهور وضعهم الصحي وكانت مجموعة من شباب جرحى الثورة (10 أفراد ) قد قرّروا في 21 ديسمبر2020 الاعتصام بمقرّ الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية،التّابعة لرئاسة الحكومة، مطالبين الحكومة بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، سيما وأنها جاهزة منذ سنة 2018.وقد لقي تحركهم مساندة عدد من الجمعيات والمنظمات كما توجّه عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مقر "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" ، لمساندة هذا الاعتصام .يذكر أن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، كانت قد أعلنت يوم 8 أكتوبر 2019، عن قرارها نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالموقع الالكتروني للهيئة ، معربة عن أملها في أن تتولى رئاسة الحكومة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها.وتتضمن القائمة 129 شهيدا و634 مصابا.