تطاوين: تفويض الشريف بريني كاتب عام بالنيابة للاتحاد الجهوي للغل خلفا لبشير السعيدي

وات -

قرّرت المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل وقف انتساب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين البشير السعيدي بداية من يوم 21 ديسمبر الماضي للمنظمة وفق ما جاء في بلاغ صدر امس الاثنين عن الاتحاد الجهوي للشغل والذي تضمّن أيضا تفويض عضوه الشريف بريني بمهمة كاتب عام بالنيابة بداية من يوم امس.وأكّد بريني الذي كان مكلّفا بالنظام الداخلي في هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي في اتصال هاتفي اليوم مع مراسل (وات) أن الهيئة الادارية الجهوية ستنعقد قريبا بإشراف أحد اعضاء الاتحاد الوطني وستنظر في مختلف المسائل المطروحة من شبهات واتهامات، مضيفا أن الاتّحاد الجهوي عازم على فضها ومعالجتها داخل صفوفه وفق نظامه الداخلي لأن الموضوع شأن نقابي لا دخل لأحد من خارجه فيه، على حد قوله.