بنزرت: إصدار قرارات غلق فورية لـ5 مقاه لعدم احترام أصحابها لإجراءات البروتوكول الصحي

وات -

تم، اليوم الاثنين، بولاية بنزرت إصدار قرارات غلق فورية لـ5 مقاه بالجهة، على خلفية عدم احترام اصحابها لإجراءات البروتوكول الصحي المعلن عنها من قبل اللجان العلمية ولجان مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وطنيا وجهويا ومحليا، للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".وفي هذا الخصوص، أوضح والي بنزرت، محدمد قويدر في تصريح لــ(وات)، أن المقاهي المعنية بقرارات الغلق تتوزع بين معتمديتي منزل بورقيبة وتينجة، مضيفا ان أصحابها عمدوا الى استعمال "الشيشة"، وأيضا الطاولات والكراسي خارج التوقيت المسموح به والمعلنعنه سابقا، وهو الساعة الرابعة بعد الزوال.وكان والي الجهة، قد أكد في تصريح سابق لـ"لوات"، ان السلط الجهوية، وفي اطار اعمال اللجنتين الجهويتين لتفادي والكوارث ومكافحة فيروس "كورونا"، لن تتوانى عن تنفيذ مختلف مقترحات الغلق الواردة عليها من قبل بقية اللجان المحلية بمختلف معتمديات الجهة الـ14، وذلك تنفيذا للتوصيات والإجراءات المؤكدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.يشار الى ان المجلس الجهوي للامن بولاية بنزرت، والملتئم في دورة استثنائية صباح اليوم الاثنين، كان دعا كافة الهياكل الرقابية لتعبئة الجهود فيما بينها للتصدي لكل الخروقات التي قد تحدث في هذا المجال في مختلف الفضاءات المفتوحة للعموم، الخدماتية منها والتجارية وغيرها، فضلا عن مواصلة تفعيل المجهود التوعوي والتحسيسي، وكذلك التعقيم الشامل وغيرها من إجراءات التوقي الشامل من الفيروس.