ولاية سوسة تحتل للمرة الرابعة على التوالي المرتبة الاولى وطنيا في نسبة استهلاك الاعتمادات

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أفاد الكاتب العام لولاية سوسة شكري مبروك خلال اشرافه مؤخرا على اشغال اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية أن ولاية سوسة احتلت للمرة الرابعة على التوالي المرتبة الاولى وطنيا في نسبة استهلاك الاعتمادات، حيث بلغت اعتمادات التعهد الى غاية 31 ديسمبر 2020، 71 بالمائة بفارق 21 نقطة عن المرتبة الثانية، في حين ان المعدل الوطني لنسبة استهلاك اعتمادات التعهد بلغت 29 بالمائة وأضاف مبروك ان ولاية سوسة احتلت المرتبة الاولى في نسبة استهلاك اعتمادات الدفع حيث بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات 83 بالمائة في حين أن المعدل الوطني بلغ 55 بالمائة وثمن الكاتب العام بالمناسبة المجهودات المبذولة من طرف الادارات والهياكل الجهوية التي ساهمت في الاحراز على هذه المرتبة المتقدمة طيلة الاربع سنوات الاخيرة، وتقدم بالشكر الى كافة اطارات وأعوان دائرة المجلس الجهوي بمقر الولاية والادارة الجهوية للتجهيز على تفانيهم وحرصهم على تنفيذ ومتابعة المشاريع المبرمجة بالجهة.