لسعد الدريدي يستقيل من تدريب النادي الافريقي

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اعلن لسعد الدريدي مدرب النادي الافريقي يوم الاحد في تصريح لقناة "الوطنية" مباشرة بعد الخسارة امام نجم المتلوي بهدف نظيف على ملعب رادس في اطار الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى عن استقالته من تدريب الفريق.واضاف انه اتخذ قرار مغادرة النادي الافريقي قبل مباراة نجم المتلوي غير انه كان يتمنى ان تقترن المقابلة الاخيرة له على راس النادي الافريقي بالانتصار.واشار الى انه آن الاوان لفسح المجال امام مدرب جديد لتولي الاشراف الفني على الفريق معربا عن الاعتقاد ان نتائج النادي الافريقي ستتحسن حتما مع تاهيل اللاعبين المنتدبين الجدد.ويعيش النادي الافريقي في بداية هذا الموسم على وقع ازمة نتائج بعد ان انقاد الفريق الى ثلاث هزائم خلال الجولات الخمس الاولى ليحتل مرتبة متواضعة الحادية عشرة بمجموع 5 نقاط وهو ما تسبب في حالة احتقان كبيرة في صفوف الانصار التي كانت نفذت في وقت سابق اليوم الاحد وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الهيئة المديرة برئاسة عبد السلام اليونسي.وتولى لسعد الدريدي تدريب النادي الافريقي في جويلية 2019 وتحصل معه خلال الموسم الماضي على المركز الخامس في البطولة.