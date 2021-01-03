الرابطة الاولى - اتحاد تطاوين يفوز على النادي البنزرتي ويحقق انتصاره الاول

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حقق اتحاد تطاوين فوزه الاول في بطولة هذا الموسم بتغلبه على ضيفه النادي البنزرتي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بعد ظهر يوم الاحد على ملعب نجيب الخطاب في افتتاح الجولة السادسة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويدين اتحاد تطاوين بفوزه الى لاعبه الغيني اليا سيلا الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة السادسة.وتجاوز اتحاد تطاوين بفضل هذا الانتصار منافسه في جدول الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 6 نقاط وضعته مؤقتا في المركز العاشر بفارق الاهداف خلف الاولمبي الباجي الذي يلعب حاليا مع ضيفه مستقبل سليمان.وفي المقابل، تراجع النادي البنزرتي الذي انقاد الى خسارته الرابعة منذ انطلاق البطولة والاولى تحت قيادة المدرب العربي الزواوي الى المرتبة الثانية عشرة بمجموع 4 نقاط.في ملعب نجيب الخطاب اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (6) النادي البنزرتي 0في ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالميفي ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابيفي ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي