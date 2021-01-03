الرابطة الاولى - اتحاد تطاوين يفوز على النادي البنزرتي ويحقق انتصاره الاول

وات - حقق اتحاد تطاوين فوزه الاول في بطولة هذا الموسم بتغلبه على ضيفه النادي البنزرتي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بعد ظهر يوم الاحد على ملعب نجيب الخطاب في افتتاح الجولة السادسة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويدين اتحاد تطاوين بفوزه الى لاعبه الغيني اليا سيلا الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة السادسة.
وتجاوز اتحاد تطاوين بفضل هذا الانتصار منافسه في جدول الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 6 نقاط وضعته مؤقتا في المركز العاشر بفارق الاهداف خلف الاولمبي الباجي الذي يلعب حاليا مع ضيفه مستقبل سليمان.
وفي المقابل، تراجع النادي البنزرتي الذي انقاد الى خسارته الرابعة منذ انطلاق البطولة والاولى تحت قيادة المدرب العربي الزواوي الى المرتبة الثانية عشرة بمجموع 4 نقاط.
في ملعب نجيب الخطاب اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (6) النادي البنزرتي 0
في ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالمي
في ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابي
في ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
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ويدين اتحاد تطاوين بفوزه الى لاعبه الغيني اليا سيلا الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة السادسة.
وتجاوز اتحاد تطاوين بفضل هذا الانتصار منافسه في جدول الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 6 نقاط وضعته مؤقتا في المركز العاشر بفارق الاهداف خلف الاولمبي الباجي الذي يلعب حاليا مع ضيفه مستقبل سليمان.
وفي المقابل، تراجع النادي البنزرتي الذي انقاد الى خسارته الرابعة منذ انطلاق البطولة والاولى تحت قيادة المدرب العربي الزواوي الى المرتبة الثانية عشرة بمجموع 4 نقاط.
في ملعب نجيب الخطاب اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (6) النادي البنزرتي 0
في ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالمي
في ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابي
في ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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