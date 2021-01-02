قبلّي: "بصيرة وإبداع" عنوان تظاهرة تنشيطية تعرّف بمواهب المكفوفين بدار صالح للفنون بدوز

وات -

ببادرة من الاتحاد المحلي للمكفوفين بدوز، انتظمت اليوم السبت بدار صالح للفنون بالمنطقة، تظاهرة تنشيطية تحت عنوان "بصيرة وإبداع"، جمعت بين الشعر والغناء وفن الحكواتي، "بهدف إخراج المكفوفين من عزلتهم والتعريف بطاقاتهم الإبداعية، وفق ما أكده رئيس هذا الاتحاد، الطاهر بن عمر.وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه التظاهرة التي تتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الإدارية، تندرج في نطاق "بعث نفس جديد بالاتحاد المحلي للمكفوفين، يتجاوز حدود إعانة هذه الفئة الاجتماعية، ماديا أو معنويا، ليعزز انخراطهم في المجتمع والتعريف بقدراتهم على التميز والابداع في عديد المجالات".وأضاف أن اختيار عنوان "بصيرة وإبداع" شعارا لهذه التظاهرة، يعكس كيف أن الإعاقة البصرية "لا يمكن أن تشكل حاجزا أمام الإنسان الذي يرغب في استثمار العديد من المواهب التي يمتلكها وإبرازها للمجتمع الذي يجب أن يسهّل عملية انخراط الكفيف داخله وإحاطته بما يستحقه من رعاية تجعله عنصرا فاعلا في مدينته وفي بلده، بشكل عام".ومن ناحيتهم عبّر عدد من المكفوفين المشاركين في هذه التظاهرة، عن تثمينهم لهذه البادرة التي أطلقها الاتحاد المحلي بدوز والتي تخرج بهم، لأول مرة، من فضاء الإتحاد إلى فضاء عمومي يزوره عامة الناس، مما يتيح لهم التعريف بمواهبهم والتأكيد على أنه بمقدورهم الإبداع في عديد المجالات شأنهم شأن الأشخاص المبصرين.