مركز النهوض بالصادرات يخصص اجراءات دعم جديدة لفائدة المؤسسات لاستكشاف 10 أسواق افريقية

أكد مركز النهوض بالصادرات تخصيص اجراءات دعم جديدة للمؤسسات التونسية للبحث عن 10 أسواق افريقية والمتمثلة في كينيا وتنزانيا وأثيوبيا وجيبوتي ونيجيريا والكاميرون وبنين ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا.وأشار مركز النهوض بالصادرات الى امكانية استفادة المؤسسات الراغبة في استكشاف هذه الأسوق من الإجراءات التحفيزية والمتمثلة في: استرجاع 70 بالمائة من ثمن تذكرة الطائرة ومنح نسبة 70 بالمائة من المصاريف اليومية للمهمة البالغة 600 دينار، على ان لاتتجاوز مهمة استكشاف هذه الأسواق 5 أيام لكل بلد.وأفادت ان هذه الامتيازات تخصص لممثلين عن كل مؤسسة كأقصى حد ولكل مهمة استكشاف.