مدينة العلوم تنظم دورة تكوينية من 20 الى 22 جانفي 2021 تحت عنوان "مبادرة فلكية"

تنظم مدينة العلوم انطلاقا من 20 جانفي 2021 الى غاية 22 من نفس الشهر دورة تكوينية تحت عنوان "مبادرة فلكية" لفائدة مدرسي المرحلة الابتدائية ومنشطي نوادي الاطفال والطلبة.

وتهدف هذه البادرة العلمية الى التشجيع على خلق نوادي صلب مؤسساتهم، حسب ما جاء في بلاغ لمدينة العلوم.

ويعمل المشاركون، خلال الورشات، على بناء نماذج بيداغوجية والقيام بأنشطة تساعدهم على فهم الظواهر الفلكية.

وحثت مدينة العلوم، الراغبين في المشاركة، على تسجيل عبر موقعها الاكتروني www.cst.rnu.tn، مشيرة الى أن عدد الاماكن محدودة ويبلغ معلوم المشاركة 60 دينارا.



