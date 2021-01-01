الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 1 جانفي 2021

وات -

نابل: تسجيل 5 وفيات و165 إصابة محلية جديدة

المهدية - كوفيد 19: ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من ألف بعد تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيدي بوزيد-كوفيد19:تسجيل حالتي وفاة و42 إصابة جديدة

المنستير-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و127 إصابة جديدة



صفاقس-كوفيد 19: تسجيل 5 حالات وفاة و368 إصابة جديدة مقابل 163 حالة شفاء

منوبة-كوفيد 19: تسجيل حالتي وفاة و52 إصابة جديدة

قابس : تسجيل حالتي وفاة و100 اصابة جديدة بكورونا

سوسة : 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و119 إصابة جديدة

باجة : ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بكورونا إلى 89 بعد ثبوت وفاة 5 اشخاص اخرين بالفيروس



سجلت ولاية نابل أمس الخميس واليوم الجمعة 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات الى 263 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك حسب ما أوردته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.كما سجلت الجهة 165 إصابة محلية جديدة إثر إجراء 444 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 9282 حالة من بينها 1634 حالة لا تزال حاملة للفيروس.ويبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 7385 حالة من بينها 60 حالة تم رفع العزل الصحي عنهم خلال 24 ساعة الاخيرة.وتتوزع حالات الوفاة الاخيرة المسجلة و التي شملت أفرادا تتراوح أعمارهم بين 53 و93 سنة، على معتمديات بوعرقوب والحمامات ودار شعبان الفهري وبني خيار وقرمبالية.وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة المسجلة على 40 حالة بمعتمدية نابل و22 حالة بمعتمديتي الحمامات و قربة و19 حالة بمعتمديتي بني خلاد و بني خيار و13 حالة بمعتمدية قرمبالية و11 حالة بمعتمدية دار شعبان الفهري و7 حالات بمعتمدية منزل تميم و5 حالات بمعتمدية قليبية و3 حالات بمعتمدية الهوارية وحالتين بمعتمديتي حمام الغزاز وسليمان.ارتفعت الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بولاية المهدية، الجمعة، إلى 1041 بعد تسجيل 101 إصابة جديدة كشفت عنها نتائج التحاليل المخبرية لـ309 عينة.وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 46 ببومرداس و37 بالمهدية، التي سجلت وفاة أحد المصابين ويبلغ من العمر 77 سنة.وسجلت الجم 10 إصابات جديدة مقابل 8 بشربان و5 بأولاد الشامخ وإصابتين (02) بكل من ملولش والشابة وإصابة واحدة بدائرة سيدي علوان.وتعافي، في المقابل، 47 مصابا بالفيروس التاجي مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2580 حالة.وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، 3716 منها 95 حالة وفاة.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و42 إصابة جديدة مقابل 37 حالة شفاء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 2683 إصابة مؤكدة من بينها 108 حالات وفاة و1920 حالة شفاء.وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض، حسب المعتمديات، إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1161 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ371 حالة، والسبالة بـ154 حالة، والرقاب بـ206 حالات، وجلمة بـ178 حالة، وسيدي علي بن عون بـ95 حالة، وبئر الحفي بـ133 حالة، والمكناسي بـ100 حالة، واولاد حفوز بـ97 حالة، وسوق الجديد بـ75 حالة، والمزونة 62 حالة، ومنزل بوزيان بـ36 حالة، والسعيدة بـ15 حالة.سجلت ولاية المنستير، حسب الحصيلة الأخيرة المحيّنة مساء أمس الخميس، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و127 إصابة جديدة و35 حالة شفاء لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 186 وفاة و7940 إصابة و5879 حالة تعاف، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، في تصريح لـ"وات".وشملت الإصابات الجديدة كلّ معتمديات ولاية المنستير وتوزّعت إلى 30 إصابة بالمنستير، و22 إصابة بطبلبة، و16 إصابة بجمال، و12 إصابة بقصر هلال، و10 إصابات ببنبلة، و8 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات بالوردانين، و8 إصابات بالمكنين، و5 إصابات إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالساحلين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها .وبيّن الببة أنّ الجهة تعدّ حاليا 1875 حالة حاملة للفيروس، و5086 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري في حين أكمل منذ مارس 2020 وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 جملة 37 ألفا و79 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو فترة الحجر الصحي الاجباري .وبلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2020 مجموع اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد التي أجريت على مستوى الجهة 34 ألفا و280 اختبارا بعد إجراء 461 اختبارا جديدا .سجلت ولاية صفاقس، اليوم الجمعة، 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 368 إصابة جديدة، مقابل تعافي 163 حالة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 12590 حالة منها 308 حالات وفاة و9226 حالة شفاء، وذلك آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.وقد تم رصد الاصابات الجديدة من جملة 1109 تحاليل أجريت أمس الخميس بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة.هذا ويبلغ حاليا عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة 14 حالة، مقابل 82 حالة مقيمة بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و79 حالة تقيم بالمصحات الخاصة.سجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بطبربة والجديدة، إلى جانب رصد 52 إصابة جديدة، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، في تصريح لـ"وات".وبيّنت قدور أن عدد الحالات النشيطة بالجهة قد ارتفع بعد التقصي باستعمال الاختبارات السريعة إلى 737 حالة نشيطة منها 734 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (324 حالة )،وطبربة (271حالة)، ووادي الليل (53 حالة)، والمرناقية( 22 حالة )، وبرج العامري (19 حالة)، والجديدة (18 حالة)، والبطان (16 حالة)، و دوار هيشر (14حالة).يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة 3662 اصابة بفيروس "كورونا" منها 202 حالة وفاة، و 2723 حالة شفاء.ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح لمراسل ( وات ) أنّه قد تم خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا بكل من الحامة وقابس الغربية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 147 حالة.وبيّن جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 430 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 100 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 21 إصابة بقابس الجنوبية و19 إصابة بكل من الحامة ومطماطة الجديدة و14 اصابة بقابس المدينة و13 إصابة بوذرف و06 إصابات بمارث و03 إصابات بكل من المطوية وقابس الغربية وإصابتين (02) بغنوش.وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 4139 شخصا من بين 5290 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1049 حالة من بينها 403 حالة بقابس الجنوبية و294 حالة بقابس المدينة و104 حالة بالحامة و79 حالة بمطماطة الجديدة.سجّلت ولاية سوسة امس الخميس 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و119 إصابة جديدة كشفتها نتائج 382 تحليلا تمّ إجراؤها اول امس الاربعاء وفق ما ذكرنه رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة حفصية العذاري.وإرتفع عدد الاشخاص المصابين بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 9601 مصابا توفي منهم 314 شخصا وشفي 7461 شخصا، بينما مازال 1745 شخصا حاملا للفيروس ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 85 مصابا من بينهم 23 في حالة إنعاش.ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا في ولاية باجة إلى غاية أمس الخميس الى 89 وفاة بعد ثبوت وفاة 5 أشخاص آخرين من الجهة بكورونا وهم رجل وامراة عمرهما 68 سنة و85 سنة توفيا امس بالمستشفي الجهوى بباجة و3 اشخاص اخرين من الجهة توفّوا فى الايام الاخيرة بمستشفيات ومصحات بتونس العاصمة حسب معطيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.وسجّلت أمس أيضا 12 اصابة جديدة بكورونا منها منها 5 اصابات بتستور وإصابتان بمدينة باجة وإصابتان بكل من معتمديتي مجاز الباب ونفزة واصابة واحدة في عمدون ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 2960 شخصا.وفاقت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة حتى يوم امس نسبة 88 بالمائة من المصابين بوصول عدد المتعافين الى 2614 شخصا.