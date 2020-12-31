منوبة: إتلاف هكتارين من الخضراوات المرويّة بمياه شديدة التلوث بوادي الليل

وات -

تم عشيّة يوم أمس الخميس، إتلاف هكتارين من الخضروات (فلفل، بصل، مشاتل خضروات.. ) المروية بمياه ملوثة، بمنطقة بجاوة التابعة لمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، بناء على قرار أصدره والي الجهة، محمد شيخ روحه، وذلك بالتنسيق مع وحدات مركز الحرس الوطني بالسعيدة، والفرقة الجهوية للامن العمومي بمنوبة، وممثلي الصحة والفلاحة، ومعتمدية وادي الليل.ويأتي إصدار هذا القرار، حسب معطيات أفادت بها (وات) المندوبية الجهوية للفلاحة، بعد تفطن المصالح المحلية إلى فلاح بمنطقة بجاوة يقوم بري مزروعاته بمياه ملوثة متأتية من شبكة التطهير، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع مندوبية الفلاحة والادارة الجهوية للصحة، قامت بالتدخل فبي الحال عبر أخذ عينات للقيام بالتحاليل اللازمة للمياه المستعملة في عملية الري.وفي هذا الخصوص، أكد رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، مصطفى الحبيبي، صدور نتائج التحاليل الجرثومية والفيزيوكميائية للمياه المستعملة في ري المساحات الزراعية التي تم رصدها، وبينت استعمال أصحاب تلك المساحات لمياه شديدة التلوث وغير صالحة للري، وتشكل خطورة على صحة المستهلك.وقد تم بموجب هذه النتائج، إصدار قرار إتلاف لكمية الخضراوات، تم تنفيذه أمس، للحيلولة دون استهلاكها، نظرا لما تمثله من مخاطر حقيقية على الصحة العامة، ومن إخلال فادح بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.يذكر أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة عمليات مماثلة وتم إتلاف هكتارات من الخضر.