"الهايكا" تدعو القنوات التلفزية والإذاعية الى ضرورة مزيد الالتزام بإجراءات التوقي من فيروس كورونا

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دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، جميع القنوات التلفزية والإذاعية، الى ضرورة مزيد الالتزام بالضوابط الضامنة لحماية الصحة العامة، خلال إعداد وبث البرامج الخاصة بالاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة 2021، على إثر تفاقم الوضع الصحي وتنامي مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.كما حثت "الهايكا" وسائل الإعلام السمعية البصرية، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، إلى احترام قواعد البروتوكول الصحي وتوفير كل متطلبات السلامة في الاستديوهات وخارجها، والاقتصار على عدد قليل من الجمهور أو تقديم البرامج دون جمهور.وشددت على ضرورة الحرص على احترام تطبيق كل قواعد السلامة الصحية من قبل جميع الحاضرين بما في ذلك الضيوف (مثال: ارتداء الكمامات الصحية المطابقة للمواصفات، الاحترام التام للتباعد الجسدي، عدم الاستخدام المشترك للأدوات... ).ودعت الصحفيين والقائمين على مختلف البرامج المخصصة للاحتفال برأس السنة الإدارية، إلى الحرص على تخصيص مساحة من الوقت لمزيد التوعية والتحسيس والتذكير بالقواعد الصحية للتوقي من "فيروس كورونا".