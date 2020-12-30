سفارة المملكة المغربية بتونس توثّق شهادات عن متانة العلاقات التونسية المغربية في كتاب "غبطة الجوار"

وات -

في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين تونس والمملكة المغربية، والتعريف بالموروث الثقافي الذي يزخر به البلدان، أصدرت سفارة المملكة المغربية بتونس كتابا بعنوان "غبطة الجوار: شهادات متقاطعة لمثقفين من المغرب وتونس"، تضمّن شهادات لمثقفين من البلدين يستحضرون فيها ما رسخ بأذهانهم خلال الزيارات التي أدّوها بين تونس والمغرب.ويُعتبر هذا الكتاب، الذي جاء في 240 صفحة، وثيقة شاهدة على عمق العلاقات التونسية المغربية منذ القدم، لا سيّما وأن البلديْن يشتركان في عديد الخصائص الثقافية والحضارية التي ساهمت في التقريب بين الشعبين الشقيقين وتوطيد العلاقات الثنائية بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وساهم في إثراء محتوى هذا الإصدار، أكثر من 50 كاتبا من مختلف الأجيال ومن مختلف الآفاق الثقافية، بالإضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني وناشطين في حقوق الإنسان وديبلوماسيين ووزراء ثقافة الذين خطّوا بأقلامهم شهادات متقاطعة عن تشابه النظام المجتمعي في البلديْن وحضور فكرة الحداثة داخله وبناء الدولة الوطنية الحاملة لإرادة التحديث ولأفكار التنوير والعيش المشترك في إطار التعددية والاختلاف والمساواة.ويحتفي الكتاب بالعلاقات الأخوية لمبدعي الدولتين ومثقفيها في إطار عائلي صرف، حيث لا معنى للحدود للجغرافية التي تلاشت في ظلّ التقارب الثقافي والمجتمعي.ويكشف الكتاب عن حميميّة بالغة في علاقات متبادلة للمثقفين المغاربة والتونسيين مع وجوه وصداقات وأمكنة ومدن وفضاءات وقراءات مؤثرة وأفق للتخييل ومراجع للفكر داخل بلدهم الشقيق.ويقول سفير المملكة المغربية بتونس حسن طارق في كلمة تقديمية للكتاب "إن البعد الثقافي والفكري يمنح للعلاقات الثنائية المغربية التونسية طابعها العريق ويمدّها بضمانات الرسوخ ومعالم الترابط الوطيد"، مضيفا "ذلك أن قوة المشترك الثقافي المرن تشكّل بنية تحتية صلبة لكل صيغ التعاون الاقتصادي والاجتماعي".