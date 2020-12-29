انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة نوافذ على سينما تونس

وات - تنظم كلّ من المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والمركز الوطني للسينما والصورة من خلال المكتبة السينمائيّة، الدورة الثانية من "نوافذ على سينما تونس".
يتجدّد اللقاء هذه السنة مع السينما التونسية، بصفة افتراضية، يومي 29 و30 ديسمبر 2020، عبر المنصة التونسية Artify.tn، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
تقدّم هذه النسخة لأحباء السينما باقة من الأفلام الطويلة والقصيرة للسينمائيين التونسيين، المحترفين والشبان، التي تجسّد تصوّرهم ونظرتهم لعالم اليوم.
تهدف هذه الدورة إلى فتح نافذه دولية على الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما في تونس في السنوات الأخيرة، وتمثل، إضافة إلى بعدها الترفيهي، مناسبة لتقديم رؤية جديدة للعالم بمختلف تغيراته، وللترويج للمبادئ والقيم الإنسانية التي تسعى السينما التونسية إلى نشرها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
يتجدّد اللقاء هذه السنة مع السينما التونسية، بصفة افتراضية، يومي 29 و30 ديسمبر 2020، عبر المنصة التونسية Artify.tn، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
تقدّم هذه النسخة لأحباء السينما باقة من الأفلام الطويلة والقصيرة للسينمائيين التونسيين، المحترفين والشبان، التي تجسّد تصوّرهم ونظرتهم لعالم اليوم.
تهدف هذه الدورة إلى فتح نافذه دولية على الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما في تونس في السنوات الأخيرة، وتمثل، إضافة إلى بعدها الترفيهي، مناسبة لتقديم رؤية جديدة للعالم بمختلف تغيراته، وللترويج للمبادئ والقيم الإنسانية التي تسعى السينما التونسية إلى نشرها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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