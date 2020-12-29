انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة نوافذ على سينما تونس

وات -

تنظم كلّ من المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والمركز الوطني للسينما والصورة من خلال المكتبة السينمائيّة، الدورة الثانية من "نوافذ على سينما تونس".يتجدّد اللقاء هذه السنة مع السينما التونسية، بصفة افتراضية، يومي 29 و30 ديسمبر 2020، عبر المنصة التونسية Artify.tn، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.تقدّم هذه النسخة لأحباء السينما باقة من الأفلام الطويلة والقصيرة للسينمائيين التونسيين، المحترفين والشبان، التي تجسّد تصوّرهم ونظرتهم لعالم اليوم.تهدف هذه الدورة إلى فتح نافذه دولية على الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما في تونس في السنوات الأخيرة، وتمثل، إضافة إلى بعدها الترفيهي، مناسبة لتقديم رؤية جديدة للعالم بمختلف تغيراته، وللترويج للمبادئ والقيم الإنسانية التي تسعى السينما التونسية إلى نشرها.