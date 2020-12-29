مسرحية "بياض الثلج" لنزار الكشو: لنزرع في أطفالنا بذرة الحب وعمل الخير

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تابع الأطفال مساء الاثنين بمدينة الثقافة ضمن مهرجان مسرح الطفل وفنون العرائس، عرضا مسرحيا بعنوان "بياض الثلج"، وهو عمل لشركة "أمواج للإنتاج" بإدارة منجية طبوبي، نص وأشعار الكاتب حافظ محفوظ وإخراج نزار الكشو وأداء منال الأحمر وهناء شعشوع ونزار الكشو وتحريك عرائس محمد الصدراوي وهيثم الطبوبي.هذه المسرحية التي استلهمت أحداثها من القصة العالمية الشهيرة "بياض الثلج"، تم العمل عليها بأسلوب فني فريد، تجلى من ناحية النص أولا من خلال إدخال النص الشعري دون المس من أحداث القصة الأصلية.وأما الجوانب الفنية الأخرى التي يمكن تسليط الضوء عليها، فهي الاعتناء بالسينوغرافيا من ديكور وإضاءة وملابس مع إدخال تقنية الفيديو، إلى جانب المراوحة بين أداء الممثلين والعرائس لتخلق هذا التفاعل الجميل بينهما، وهو الأمر الذي جعل الأطفال مشدودين إلى العرض طيلة ساعة من الزمن.لقد تفاعل الأطفال مع مختلف ردهات العرض الذي لم يخل من مواقف هزلية ضاحكة زرعت البسمة في وجوههم.كما تميز العرض بالتشويق في الأحداث وفي لعب الشخصيات على الركح، مما يجعل منه عرضا ترفيهيا وأيضا تربويا وتعلميا وإنسانيا، بما أنه يتضمن دعوة للحب ونبذ الكراهية والتعاون والتضامن وفعل الخير.وبياض الثلج هي شخصية شهيرة ارتبط اسمها باسم قصة أوربية ألمانية الأصل، وقد سميت ببيضاء الثلج لبياضها القوي الذي يشبه لون الجليد.وتحظى القصة التي قام بتجميعها الأخوان "جاكوب" و"ويلهالم غريم" بانتشار عالمي حيث انتجت بناء عليها العديد من الأفلام وقصص الأطفال والرسوم المتحركة والتي كان من أشهرها بيضاء الثلج والأقزام السبعة (سنو وايت) الذي انتجته شركة ديزني سنة 1937.وكان مهرجان مسرح الطفل وفنون العرائس انطلق يوم 24 ديسمبر الحالي.وتختتم فعالياته غدا الأربعاء 30 ديسمبر بعرض "امازونيا" لسيرك "بابا روني".