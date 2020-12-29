استعدادا لتصفيات كاس امم افريقيا - منتخب الاصاغر يواجه وديا فريق اواسط مستقبل سليمان

وات - يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم للاصاغر (تحت 17 عاما) مباراة ودية يوم الخميس المقبل امام فريق اواسط مستقبل سليمان على الملعب البلدي بسليمان بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وسيتولى قيادة هذه المباراة الودية الحكم وليد العوني.
وتندرج المقابلة في اطار استعدادات المنتخب التونسي لدورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 17 عاما المقررة بالجزائر العاصمة من 15 الى 25 جانفي المقبل والمؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2021).
وستشهد هذه الدورة الترشيحية مشاركة ثلاثة منتخبات هي الجزائر وتونس وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.
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وسيتولى قيادة هذه المباراة الودية الحكم وليد العوني.
وتندرج المقابلة في اطار استعدادات المنتخب التونسي لدورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 17 عاما المقررة بالجزائر العاصمة من 15 الى 25 جانفي المقبل والمؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2021).
وستشهد هذه الدورة الترشيحية مشاركة ثلاثة منتخبات هي الجزائر وتونس وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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