استعدادا لتصفيات كاس امم افريقيا - منتخب الاصاغر يواجه وديا فريق اواسط مستقبل سليمان

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يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم للاصاغر (تحت 17 عاما) مباراة ودية يوم الخميس المقبل امام فريق اواسط مستقبل سليمان على الملعب البلدي بسليمان بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.وسيتولى قيادة هذه المباراة الودية الحكم وليد العوني.وتندرج المقابلة في اطار استعدادات المنتخب التونسي لدورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 17 عاما المقررة بالجزائر العاصمة من 15 الى 25 جانفي المقبل والمؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2021).وستشهد هذه الدورة الترشيحية مشاركة ثلاثة منتخبات هي الجزائر وتونس وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.