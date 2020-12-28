الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تنطلق في ارساء منصة الجودة للتحكم في مردودية أنشطتها

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أكدت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، في بلاغ أصدرته الاثنين، الانطلاق في ارساء منصة الجودة بهدف مزيد التحكم في جودة السجائر ومتابعة مسالك التوزيع وضمان نجاعة ومردودية أنشطتها.وأوضحت الوكالة ان وضع هذه المنصة يندرج في اطار الاستراتيجية الجديدة التي توختها للانفتاح على المحيط الخارجي قصد تقديم افضل الخدمات عبر الاعتماد على تمشي يعتمد على مشاركة الحرفاء في تقديم مقترحاتهم".وأشارت الوكالة الى سعيها لانجاح هذه التجربة من خلال وضع هيكل سيعنى بادارة وارساء أنظمة الجودة صلب مختلف هياكلها.وأوضحت ان منصة الجودة ترتكز على المعايير الدولية على غرار ايزو 9001 وايزو 1725 ومتطلبات كفاءة المخابر ومتطلبات أنظمة الجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل النصوص القانونية والاجراءات التنظيمية قيد التطبيق علاوة على مراعاة أفضل الممارسات في مجال التزام الوكالة بالمناهج القانونية التي تهدف الى تحسين نوعية الخدمات.